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Seyitgazi'de balon heyecanı

- Sıcak balon uçuşlarının ilk misafirleri ilçe protokol üyeleri oldu

- Yarım saatlik uçuşa katılanlar büyük heyecanın yanında hayranlık yaşadı

- Uçuşlarla Eskişehir'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve özellikle Frig Vadisi gibi turizm değerlerini göstermek amaçlanıyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyitgazi Belediyesi, THK ve BEBKA'nın destekleri ile Seyitgazi bölgesinde deneme uçuşlarına başlayan sıcak hava balon uçuşu turlarının ilk misafirleri ilçe protokol üyeleri oldu.

İlçenin turizm potansiyelini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde başlatılacak turların ilk misafirleri bugün büyük bir heyecan yaşadı. Aralarında, İlçe Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Faruk İmre, İlçe Orman İşletme Müdürü Emir Kaynak'ın yanı sıra bazı kamu çalışanları sabahın erken saatinde balon uçuşu için Santral parkta bir araya geldiler. Balonun kalkışından sonra ilk defe Seyitgazi'yi yukarıdan görme şansına kavuşanlar, bol bol fotoğraf çekip hayranlıklarını belirttiler. Yaklaşık yarım saat ilçe ve çevresindeki gezintinin ardından balon, kalkış yaptığı bölgenin yakınlarını kondu.

Eskişehir'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve özellikle ilçelerinde sahip olduğu Frig Vadisi gibi turizm değerlerini göstermek amacıyla gerçekleştirilen balon uçuşlarının devam edeceği kaydedildi.



Bölgemizde turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacak

Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, konuyla ilgili açıklamasında; ''Seyitgazi bölgemizin turizm, tarih ve kültürel alanda canlanması açısından ilk defa balon uçuşu gerçekleşti. Uçuş anında ayrı bir heyecan yaşadık. Bu uçuşlarbölgemizde turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. BEBKA ile birlikte Türk Hava Kurumuna teşekkür ediyoruz'' diye belirtti.



Bu duyguları yaşamak için bekliyoruz

Turizm işletmecesi Selami Uzun ise; ''Bize böyle bir uçuş sağlayan BEBKA ve Eskişehir Valiliğine teşekkür etmek gerekir. Eskişehir'in turizmine gerçekten büyük katkı sağlayacak. Bütün Eskişehir halkını, diğer şehirlerden misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Uçuşlarda gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Bu duygularımı yaşamak için herkesi buraya bekliyoruz'' diye belirtti.



Eskişehir'de tanıtım eksikliğinin giderilmesi açısında bir proje geliştirmiş olduk

BEBKA Koordinatörü Güliz Ünal da ''Eskişehir'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için, özellikle ilçelerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak için sıcak hava balon uçuşunu Eskişehir Valiliğimiz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öcülüğünde BEBKA destekli olarak gerçekleştirmeye karar verdik. Böylece Eskişehir'de tanıtım eksikliğinin giderilmesi açısında bir proje geliştirmiş olduk'' diye belirtti.

Sıcak hava balonu pilotu Sadık Koçdemir; sıcak hava balonu uçuşu ile bölge turizmine canlılık sağlama ve katkıda bulunmaktan mutlu olduğunu anlattı.

(SM-MET-Y)



25.07.2017 13:20:10 TSI

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