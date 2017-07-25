ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sungurlulu çocuklar Samsun'u gezdi

25 Temmuz 2017 Salı, 13:20
Sungurlulu çocuklar Samsun'u gezdi
Sungurlulu çocuklar Samsun'u gezdi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun gezilerinin ilki gerçekleştirildi.
Anne ve çocukların katılımıyla gerçekleşen Samsun gezi Bandırma vapuru ziyaretiyle başladı. Ardından devasa heykeler ve tarihi dokusu ile bilinen Amazon köyü gezildi. Samsun programının gezi bölümünden sonra sıcak havalardan bunalan çocuklar Karadenizle buluştular. Samsun'un en güzel plajlarından biri olan Denizkızı plajında çocuklar, anneleriyle birlikte keyifle saatler geçirdi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in seçim vaadleri arasında yer alan deniz turları, böylelikle hayata geçirilmiş oldu.
Başkan Şahiner, "Hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin farklı yerlerine düzenlediğimiz geziler devam edecek'' dedi.
(SŞ-BÖ)

25.07.2017 13:22:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencisinin paten tutkusu
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN PATEN TUTKUSU
Delice Irmağı'nda tuz ölçümü yapıldı
YEREL

DELİCE IRMAĞI'NDA TUZ ÖLÇÜMÜ YAPILDI
Uzakdoğulu turistler Çorum'a çekilecek
YEREL

UZAKDOĞULU TURİSTLER ÇORUM'A ÇEKİLECEK
Hitit Üniversitesi'nde bankacılık ve finans tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açıldı
YEREL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ'NDE BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI
Kazandıkları kupayı Başkan Şahiner'e hediye ettiler
YEREL

KAZANDIKLARI KUPAYI BAŞKAN ŞAHİNER'E HEDİYE ETTİLER
Sungurlu belediyesi 920 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL

SUNGURLU BELEDİYESİ 920 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU