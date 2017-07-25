Sungurlulu çocuklar Samsun'u gezdi
(Fotoğraflı)
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun gezilerinin ilki gerçekleştirildi.
Anne ve çocukların katılımıyla gerçekleşen Samsun gezi Bandırma vapuru ziyaretiyle başladı. Ardından devasa heykeler ve tarihi dokusu ile bilinen Amazon köyü gezildi. Samsun programının gezi bölümünden sonra sıcak havalardan bunalan çocuklar Karadenizle buluştular. Samsun'un en güzel plajlarından biri olan Denizkızı plajında çocuklar, anneleriyle birlikte keyifle saatler geçirdi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in seçim vaadleri arasında yer alan deniz turları, böylelikle hayata geçirilmiş oldu.
Başkan Şahiner, "Hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin farklı yerlerine düzenlediğimiz geziler devam edecek'' dedi.
(SŞ-BÖ)
25.07.2017 13:22:38 TSI
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