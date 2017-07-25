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Sungurlu belediyesi 920 fidanı toprakla buluşturdu



(fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu Belediyesi ilçenin belirli noktalarına çeşitli fidanlar dikti.

Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sungurlu Belediyesi ilçenin fark noktalarına 30 adet Çınar yapraklı, 30 adet Dış Budak, 30 adet Leylandı ağacı, 70 adet Mavi Selvi ağacı, 30 adet Altunizade piramitmazi ağacı, 250 adet Gül, 100 adet Yayılıcı Ardıç, 150 Sarmaşık, 200 adet ateş dikeni, 30 adet smargat mazı olmak üzere 920 adet çeşitli fidan dikiminin yanı sıra Kemikli dereye peyzaj çalışması yaptı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı belirterek daha modern ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve vatandaşlarımızın daha refah yaşamaları için ilçemizin farklı noktalarına 920 adet fidan dikimi yaptık, yeşillendirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak" dedi.

(SŞ-BÖ)



25.07.2017 13:27:42 TSI

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