ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sungurlu belediyesi 920 fidanı toprakla buluşturdu

25 Temmuz 2017 Salı, 13:26
Sungurlu belediyesi 920 fidanı toprakla buluşturdu

(fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu Belediyesi ilçenin belirli noktalarına çeşitli fidanlar dikti.
Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sungurlu Belediyesi ilçenin fark noktalarına 30 adet Çınar yapraklı, 30 adet Dış Budak, 30 adet Leylandı ağacı, 70 adet Mavi Selvi ağacı, 30 adet Altunizade piramitmazi ağacı, 250 adet Gül, 100 adet Yayılıcı Ardıç, 150 Sarmaşık, 200 adet ateş dikeni, 30 adet smargat mazı olmak üzere 920 adet çeşitli fidan dikiminin yanı sıra Kemikli dereye peyzaj çalışması yaptı.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı belirterek daha modern ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve vatandaşlarımızın daha refah yaşamaları için ilçemizin farklı noktalarına 920 adet fidan dikimi yaptık, yeşillendirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak" dedi.
(SŞ-BÖ)

25.07.2017 13:27:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencisinin paten tutkusu
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN PATEN TUTKUSU
Delice Irmağı'nda tuz ölçümü yapıldı
YEREL

DELİCE IRMAĞI'NDA TUZ ÖLÇÜMÜ YAPILDI
Uzakdoğulu turistler Çorum'a çekilecek
YEREL

UZAKDOĞULU TURİSTLER ÇORUM'A ÇEKİLECEK
Hitit Üniversitesi'nde bankacılık ve finans tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açıldı
YEREL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ'NDE BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI
Kazandıkları kupayı Başkan Şahiner'e hediye ettiler
YEREL

KAZANDIKLARI KUPAYI BAŞKAN ŞAHİNER'E HEDİYE ETTİLER
Sungurlulu çocuklar Samsun'u gezdi
YEREL

SUNGURLULU ÇOCUKLAR SAMSUN'U GEZDİ