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Sularda nitrat kirliliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

İl müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya il, ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı. Yapılan toplantıda, sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik arazi yönetimi, bitki besin maddesi yönetimi, hayvansal gübre yönetimi, sulama yönetimi, bitki koruma ürünleri yönetimi ve işletmede tutulması gereken kayıtlara ilişkin konularda bilgi verildi. Yine nitrata hassas bölgelerde, yılda bin 600 kilogram ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri ile yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip tarımsal işletmeler, nitrata hassas olmayan bölgelerde ise yılda 3 bin 500 kilogram ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri, hayvansal gübreyi depolamak ve hayvansal gübre yönetim planı yapmakla yükümlü oldukları ifade edildi. Büyükbaş işletmelerinde 50 baş, küçükbaş işletmelerinde 500 baş et, tavukçuluk işletmelerinde 16 bin baş ve yumurta tavukçuluğu işletmelerinde 10 bin baş hayvanı bulunan çiftçilerin gübre çukuru yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca toplantıda, sularda nitrat kirliliğinin insanlarda, çeşitli kanser türleri ve mavi bebek hastalığına, hayvanlarda ise, karaciğer metabolizmasında bozukluklara, canlı ağırlık ve süt veriminin gerilemesine, döl veriminin düşmesine ve düşük doğumlara neden olduğu bu nedenle iyi tarım uygulama kodları ile yeraltı ve yerüstü sulardaki nitrat seviyesinin 50 miligram litrenin altında tutulmasının gerektiği belirtildi.

(MŞY-AKK-Y)



25.07.2017 13:27:52 TSI

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