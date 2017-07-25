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Kaymakam Dundar'dan veda yemeği

25 Temmuz 2017 Salı, 13:39
Kaymakam Dundar'dan veda yemeği
Kaymakam Dundar'dan veda yemeği

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, emekliye ayrılan İlçe Emniyet Müdürü Savaş Ertürk ile tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç ve 6. Hudut Tabur Komutanlığında görev yapan Piyade Binbaşı Tamer Çalışır için veda yemeği verdi.
Çaldıran Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Dundar, 6. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ramazan Çokkıyak, yeni atanan Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, hakim, savcılar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Burada konuşan Tekin Dundar, emekliye ayrılan İlçe Emniyet Müdürü Savaş Ertürk ile tayinleri çıkan 6. Hudut Tabur Komutanlığında görev yapan Piyade Binbaşı Tamer Çalışır ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bir süredir görev yapan ve bayrağı başka bir meslektaşına devreden arkadaşlarımıza hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Bizler burada hepimiz bir aileyiz. Rakip değil sadece tamamlayıcı, ama farklı görevlerde çalışarak vatandaşlarımıza hizmetler verdik. Siz değerli arkadaşlarımız, kamu kaynaklarını vatandaşlarımıza güzel sunarak güzel hizmetlerde bulundunuz. Yeni hayatınız ve işinizde başarılarınızın devamını dilerken, bizleri yalnız bırakmayan katılımcılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(MSA-Y)

25.07.2017 13:41:00 TSI
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