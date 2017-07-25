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Su dolu çukura düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

25 Temmuz 2017 Salı, 13:54
Su dolu çukura düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
Su dolu çukura düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde içi su dolu çukura düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesinde meydana gelen olayda, Yunus M.'ye ait kayısı bahçesi içerisinde bulunan su dolu çukura düşen atı gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine giderek çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık bir saat süren uğraşlar sonucu sahipsiz olduğu öğrenilen atı düştüğü su dolu çukurdan çıkardı.
(BT-SD-Y)

25.07.2017 13:55:42 TSI
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