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15 Temmuz'un sembolu Şerife Boz'an Rektör Şahin'e ziyaret

25 Temmuz 2017 Salı, 13:56
15 Temmuz'un sembolu Şerife Boz'an Rektör Şahin'e ziyaret
15 Temmuz'un sembolu Şerife Boz'an Rektör Şahin'e ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - 15 Temmuz'un sembol isimlerinden Şerife Boz, Bedesten Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek'in davetiyle geldiği Konya'da Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i makamında ziyaret etti.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen ziyarete Şerife Boz, eşi, kızı ve torunu ile Bedesten Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek de katıldı. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Türkiye kadını yapması gerekeni yaptı. Örnek bir hareket. Bizim Kurtuluş Savaşımızda da böyle kadınlarımız sayesinde zafere ulaştık." diye konuştu.
15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Şerife Boz'a, Rektör Prof. Dr. Şahin de ziyaret sonunda hediye takdiminde bulundu.
(AH-Y)

25.07.2017 13:58:31 TSI
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