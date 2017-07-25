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Bağlar Belediyesi'nden sokağa atılan aileye ilişkin açıklama



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi geçtiğimiz günlerde basında yer alan 'Engelli çocuklarıyla sokağa atıldı' başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Bağlar Belediyesi geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi'nde yaşanan olaya ilk günden itibaren müdahale ettiklerini ve çözüm üretmek için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Mahalle sakinleri tarafından belediyemizin çağrı merkezine 18 Temmuz 2017 tarihinde gelen şikayette Fatih Mahallesi'nde bir evde çöp ve hurda yığını olduğu ve bunların kaldırılması talep edilmiştir. Gelen şikayeti değerlendirerek söz konusu bölgeye giden zabıta müdürlüğü ekipleri ailenin durumuna ilişkin ön araştırma yapmıştır. Söz konusu evde Saliha Bayram ve engelli olan 2 çocuğu kalmaktadır. Zabıtalar evde ve sokakta bulunan çöp ve hurda yığınlarını kaldırmak isteyince aile bireylerinin saldırgan tutumuyla karşılaşınca geri çekilmek zorunda kalmıştır. Dün ve bu sabah yapılan incelemelerde çöplerin ve hurdanın aile bireyleri tarafından toplanıp satışı yapıldığı ve daha sonra sokağın temizlendiği tespit edilmiştir. Ailenin ekonomik geçimini bu şekilde sağladığı da mahalleli tarafından doğrulanmıştır. Bağlar Belediyesi olarak bugüne kadar yoksul ve yardıma muhtaç birçok aileye düzenli olarak gıda, giyim ve nakdi yardım yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Söz konusu bu ailemiz tarafından bizlerden herhangi bir talebi bugüne kadar olmamıştır. Ailenin ihtiyaçlarını gidermenin bizlerin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtmek isteriz" denildi.

(İHA-AKK-Y)



25.07.2017 14:00:23 TSI

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