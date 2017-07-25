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Muş'ta buğday ve arpa hasat dönemi başladı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta, 120 bin hektarlık alanda ekilen buğday ile 15 bin hektarlık alanda ekilen arpanın hasat dönemi başladı.

Merkeze bağlı Tabanlı köyüne giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, tarlalarda incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün Çolakoğlu, Muş'un tarım alanında önemli bir ekim bölgesi olduğunu söyledi. 150 bin ton üzerinde buğday ve yaklaşık 20 bin ton arpa verimi beklediklerini ifade eden Çolakoğlu, mevsim şartlarından dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Çolakoğlu, "Bakanlığımız buğdayda ton başına 940 lira fiyat belirlenmiştir. Bunun üzerine verdiğimiz desteklerle üreticilerimizin iyi bir karşılık alacağı kanaatindeyiz. Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticilerimizden buğday alırken, kalitesine göre yüzde 5'lik bir fiyat artışı sağlayacaktır. İlimize Batman, Mardin, Diyarbakır bölgesinden yaklaşık 60 tane biçerdöver geldi. Bunların kontrolleri düzenli olarak görevlilerimiz tarafından yapılıyor. Yüzde birin üzerinde dane kaybının olmaması için bir çaba içerisindeyiz. Hasat yapıldıktan sonra bazen çiftçilerimiz oraya değişik ürünler ekmek için araziyi yakıyorlar. Anızı yaktığı vakit oradaki organik maddeyi ve toprakta faydalı olan bir kısım mikroorganizmaların ölmesine sebebiyet verilmemelidir. Bu açıdan anız yangınlarına dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Bin 800 dönüm alanda buğday ekimi yapan Haluk Dizdaroğlu isimli çiftçi de, dönüm başına 300-400 kilo arasında bir verim beklediklerini dile getirerek, "Geçen yıllara oranla biraz düşük. Gübre ve mazota yapılan zamdan dolayı önümüzdeki yıllarda da buğday ekimini yapmayı düşünmüyorum" dedi.

(NA-MSA-Y)



25.07.2017 14:41:35 TSI

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