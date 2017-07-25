ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akdeniz Belediyesi şehitlerin adlarını parklarda yaşatacak

25 Temmuz 2017 Salı, 14:40
Akdeniz Belediyesi şehitlerin adlarını parklarda yaşatacak
Akdeniz Belediyesi şehitlerin adlarını parklarda yaşatacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit olan askerlerin isimlerini yeni yaptığı parklarda yaşatacak.
Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe sınırlarında bulunan parklarına her geçen gün bir yenilerini eklerken, aynı zamanda mevcut park ve yeşil alanların revizyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sorumluluk alanında yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen Akdeniz Belediyesi, bu çerçevede yeni park ve yeşil alan imalatına devam ediyor. Son olarak Puğkaracadağ ve Huzurkent mahallelerinde yapımını gerçekleştirdiği yeni iki parka, şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı ve şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in ismini verme kararı aldı.
Şehidin anısına arkadaşlarından çeşme
Karar ile birlikte şehitlerin ismini taşıyan parkın tabelaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince iki parka yerleştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı parkına, yüzlerce mevsimlik çiçek dikildi, oyun grupları yerleştirildi ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.Ayrıca şehidin arkadaşları Puğkaracadağ Mahallesi'nde yapılan parkın içerisine, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı için kendilerinden de bir anı yer alması amacıyla çeşme yaptırmak istediklerini belirtti. Parkın projesinde bu çeşmeye de yer verildi ve çeşmenin yapımı da hızla sürüyor.
"Şehitlerimizin isimleri ilçemizde yaşayacak"
Parkın yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Vatandaşlarımızın dinlenmesi, spor yapması ve çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde oynamalarını sağlamak adına güzel mekanlar oluşturduk" dedi.
Pamuk, vatandaşların dört duvar arasından kurtulup nefes alabilecekleri ve çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri alanlar kazandırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.
(HSK-Y)

25.07.2017 14:42:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uluslararası plaj voleybolu heyecanı Mersin'i saracak
YEREL

ULUSLARARASI PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI MERSİN'İ SARACAK
Mersin'de 12-16 yaş arası gençler sanayi ile buluşuyor
YEREL

MERSİN'DE 12-16 YAŞ ARASI GENÇLER SANAYİ İLE BULUŞUYOR
Toroslar'ın tepesinde doğayla iç içe müzik festivali
YEREL

TOROSLAR'IN TEPESİNDE DOĞAYLA İÇ İÇE MÜZİK FESTİVALİ
Mersin'de 3 bin metre rakımda yol yapım çalışması
YEREL

MERSİN'DE 3 BİN METRE RAKIMDA YOL YAPIM ÇALIŞMASI
Başkan Tarhan, halkı yavru deniz kaplumbağalara karşı uyardı
YEREL

BAŞKAN TARHAN, HALKI YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞALARA KARŞI UYARDI
Dereyurt Göleti ve Sulaması projesiyle 4 bin dekar tarım alanı suya kavuşacak
YEREL

DEREYURT GÖLETİ VE SULAMASI PROJESİYLE 4 BİN DEKAR TARIM ALANI SUYA KAVUŞACAK
Başkan Kocamaz, Litvanyalı öğrencilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ, LİTVANYALI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
MESKİ'den kaçak su ve 'içme suyunu sulamada kullanmayın' uyarısı
YEREL

MESKİ'DEN KAÇAK SU VE 'İÇME SUYUNU SULAMADA KULLANMAYIN' UYARISI