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Akdeniz Belediyesi şehitlerin adlarını parklarda yaşatacak



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit olan askerlerin isimlerini yeni yaptığı parklarda yaşatacak.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe sınırlarında bulunan parklarına her geçen gün bir yenilerini eklerken, aynı zamanda mevcut park ve yeşil alanların revizyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sorumluluk alanında yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen Akdeniz Belediyesi, bu çerçevede yeni park ve yeşil alan imalatına devam ediyor. Son olarak Puğkaracadağ ve Huzurkent mahallelerinde yapımını gerçekleştirdiği yeni iki parka, şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı ve şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in ismini verme kararı aldı.

Şehidin anısına arkadaşlarından çeşme

Karar ile birlikte şehitlerin ismini taşıyan parkın tabelaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince iki parka yerleştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı parkına, yüzlerce mevsimlik çiçek dikildi, oyun grupları yerleştirildi ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.Ayrıca şehidin arkadaşları Puğkaracadağ Mahallesi'nde yapılan parkın içerisine, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı için kendilerinden de bir anı yer alması amacıyla çeşme yaptırmak istediklerini belirtti. Parkın projesinde bu çeşmeye de yer verildi ve çeşmenin yapımı da hızla sürüyor.

"Şehitlerimizin isimleri ilçemizde yaşayacak"

Parkın yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Vatandaşlarımızın dinlenmesi, spor yapması ve çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde oynamalarını sağlamak adına güzel mekanlar oluşturduk" dedi.

Pamuk, vatandaşların dört duvar arasından kurtulup nefes alabilecekleri ve çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri alanlar kazandırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(HSK-Y)



25.07.2017 14:42:20 TSI

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