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Sulutepe Göletine 300 bin balık bıraktı

25 Temmuz 2017 Salı, 14:50
Sulutepe Göletine 300 bin balık bıraktı
Sulutepe Göletine 300 bin balık bıraktı

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir ilçesin de Su ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Viranşehir'de bulunan Sulutepe göletine 300 bin balık bırakıldı.
Su ürünleri Şube müdürü Dr. Esra Gökalp ve Viranşehir ilçe tarım müdürlüğünde görevli İbrahim Halil şehmusoğlu ile birlikte ilçedeki Sulutepe göletlinde balıkların sayısında yaşanan düşme nedeni ile göletteki balıkları artırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Gölettin içine bırakılan yavru balıkların balık üretimine katkı sağlayacağını belirten Gökalp, gölettin balıklar açısından son derece önemli olduğunu ve balık sayısında artmanın yaşanabilmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Özellikle vatandaşlara çağrıda bulunan Gökalp, balık avlama mevsimi dışında balık avlanmaması gerektiğini uyarısında bulundu.
(EZ-SD-Y)

25.07.2017 14:52:00 TSI
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