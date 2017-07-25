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Bunalıma giren şahıs kendini astı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi, kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp mahallesi Milli Egemenlik caddesi üzerinde bulunan Ceylan apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan M.K.Y. (25) ailesinin pazarda olduğu sırada kendisini doğalgaz borusuna astı. Eve gelen ailenin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.K.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evde inceleme yaparken, M.K.Y.'nin cenazesi hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

(AG-AÖ-Y)



25.07.2017 14:53:38 TSI

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