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Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan ile ilgili kurum müdürleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2017 yılı ilk altı ay faaliyetlerinin yer aldığı sunum yapıldı.

Yapılan sunumda, 2017 Yılın 6 ayında kuruma 7 bin 20 başvuru yapıldığı, kayıtlı iş gücü sayısının 11 bin 341, kayıtlı işsiz sayısının 6 bin 490 kişi olduğu, Milli İstihdam Seferberliği Kapsamında 4 bin 32 kişinin de işe yerleştirildiği bildirildi. 24 Temmuz itibarıyla çeşitli mesleklerde 71 meslekte, 435 kişilik 146 adet aktif iş gücü talebi bulunduğu belirtildi.

Aktif iş gücü programları çerçevesinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için meslek edindirme, meslek geliştirme ve mesleğini değiştirmek isteyenlere yönelik 206 projede 2 bin 321 kursiyerin katıldığı, 99 kursiyerin işe yerleştirildiği ve mesleki eğitim projeleri yapıldığı ve programlar tamamlandıkça işe yerleşen katılımcı sayısının artacağı da belirtildi.

(DA-Y)



25.07.2017 14:55:17 TSI

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