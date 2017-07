YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te sema mukabelesi

Bozüyük'te sema mukabelesi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - İçişleri Bakanlığı ve Bozüyük Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen Ney Sesiyle Mevlana Nakış Projesi kapsamında sema mukabelesi düzenlendi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen programa Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Metin Zayim ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, daha sonra Ahmet Cansız tarafından dua okundu. Proje kapsamında Mevlana kültürünün öğretildiği öğrenciler tarafından ney ve ilahi okundu. Özel eğitim merkezi öğrencileri tarafından seslendirilen ilahiler salonda uzun süre alkış alırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Minik semazenlerin Mevlevi gösterisi sonrasında konuşan Dernek Başkanı Metin Zayim; "Bozüyük ilçesinde ikamet eden gençlerimize yönelik "Ney Sesi ile Mevlana Nakışları" adlı proje 2016 yılında İçişleri Bakanlığımıza sunulmuş, kabul görüp destek sağlanmıştır. Bu proje kapsamında Bozüyük ilçesinde ikamet eden gençlerimizin sosyal yaşama daha etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak amacı ile kendi manevi kültür ve mirasımızı işin ehli ustaları tarafından sema, ney ve bendir öğretimi sağlayıp, Hz Mevlana'nın evrensel öğretilerini ve hoş görüsünü toplumda yaygınlaştırmayı amaçlamıştır. Bu projemizde bizlerden desteğini esirgemeyen, başta Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bey'e bizden yine desteklerini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam Bey'e teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu da konuşmasında "İnsan yaratılmışların en şereflisidir' düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten, insanı kucaklayan, sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü, gönüller sultanı Hz. Mevlana'yı rahmetle anıyor; O'nun sevgi ve hoşgörüye dayalı öğretisinin millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dünya barışının tesisine vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler de Hz. Mevlana'yı anmak, anlamak ve anlatmak için Konya'ya Mevlana Hazretlerine kültür turları düzenledik. 2016 kişi diye yola çıktığımız proje o kadar ilgi gördü ki gelen yoğun talepler üzerine toplam 4914 Mevlana aşığını Konya'ya götürmek bize nasip oldu. Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya götürdüğümüz ve 1 kuruş bile para harcatmadan ziyaretlerini yapmalarını sağladığımız tüm hemşehrilerimizin ziyaretlerini Yüce Rabbim kabul ve makbul eylesin inşallah" dedi. Konuşmasında eğitimin önemine de değinen Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu eğitim ile başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını belirterek programı hazırlayan öğrencilere ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Program sonunda Bozüyük Belediyesi tarafından projeye katılan öğrencilere hediye çeki verilirken, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'na da Dernek Başkanı Metin Zayim tarafından Mevlevi Takkesi hediye edildi.

25.07.2017

