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Çiftçiler mahsullerini satmaya başladı

25 Temmuz 2017 Salı, 15:02
Çiftçiler mahsullerini satmaya başladı
Çiftçiler mahsullerini satmaya başladı
- Üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi önünde kuyruk oluşturdu

(Fotoğraflı)

Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kuru mahsul hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde kuyruk oluşturdu.
Eskişehir'de arpa ve buğday hasadı başlarken, topladıkları mahsulleri satmak isteyen üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yolunu tuttu. Traktör römorklarına ve kamyonlara yükledikleri ürünleri pazara getiren üreticiler kuyruk oluşturdu. Ayrıca sabah erken saatlerde mahsullerini satabilmek için kuyruğa giren üreticiler, fiyatların düşük olmasından yakınıyor.
Fevzi Çakmak isimli bir çiftçi, Yukarı Söğütönü Mahallesi'den sabah 04:30'da çıktığını ve yaklaşık 8 saat mahsulünü satabilmek için sıra beklediğini söyledi. Geçen yıla göre verimin aynı olduğunu belirten Çakmak, "Ortalama dönüm başına 400 kilogram mahsul aldık. Geçen yıla göre verim aynı. Geçen yıl mahsulün kilosunu 800-875 kuruşa sattık. Yağmurun yağması biraz uzun sürdü ama pek zarar görmedik. Firmalara ithalat izni verildiği için fiyatlar düştü. Bu sene fiyatlar kötü. Fiyat olayında harman önü yapılan açıklamaya çiftçi biraz kırgın. Çoğu çiftçi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) gelmiyor. Borsa şimdi ana baba günü. Ucuz, ama millet borçlu olduğu için orada satıyor" şeklinde konuştu.
(ÇAĞ-Y)

25.07.2017 15:03:45 TSI
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