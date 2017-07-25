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Sürücü kadın yol ortasında sızıp kaldı

25 Temmuz 2017 Salı, 15:23
Sürücü kadın yol ortasında sızıp kaldı
Sürücü kadın yol ortasında sızıp kaldı
- Yardımsever Türk polisi iterek kurtardı, umursamaz sürücü sürerek ayrıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da gece yarısı karayolu üzerinde uzun süre bekleyen otomobilin sürücüsü herkesi korkuttu. Önce direksiyon başında kalp krizi geçirdiği zannedilen kadın sürücünün direksiyon başında bilinmeyen bir nedenle sızıp kaldığı belirlendi. 3-4 yaşlarındaki çocuğu ile araçtan indirilen kadının umursamaz tavırları dikkat çekerken, polis yol ortasındaki otomobili iterek kurtardı. Tedavi ve yardımı kabul etmeyen kadın ise çocuğu ile tekeri patlamış aracına binip yoluna devam etti.
İlginç olay gece yarısı E-87 karayolu üzeri Eski Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekstil istikametinden Yenidörtyol istikametine seyir halinde olan 09 DS 545 plakalı otomobilin karayolu üzerinde birden durduğunu gören çevredeki bir esnaf, aracın uzun süre yol ortasında durup hareket etmediğini görünce durumdan şüphelenip aracın yanına gitti. Direksiyon başındaki anneyi sızmış vaziyette, kadının 3-4 yaşlarındaki çocuğunu da koltukta oturur halde gören vatandaşlar kadına seslerini duyuramayınca 155'i arayıp polisten yardım istediler. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerince araçtan indirilen kadın ve çocuğu güvenliği için yol kenarına alındı.
Sol ön tekeri patlak olan otomobil ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından itilerek ara sokaktaki güvenli bir yere park edildi. Neden sızıp kaldığı belirlenemeyen genç kadın ise polisin tüm ısrarına rağmen tedavi ve yardımı kabul etmedi.
Görgü şahitleri kadın sürücüde alkol kokmadığını ancak aldığı bir maddeden dolayı sızıp kalmış olabileceğini ifade ederken, bir süre çocuğu ile birlikte ara sokakta bekleyen kadın polisler bölgeden ayrıldıktan sonra tekeri patlak otomobili ile bölgeden ayrıldı.
Kadının neden sızıp kaldığı ve polisin ısrarına rağmen tedavi ve yardımı kabul etmemesi dikkat çekti. İsminin B.H.G. olduğu öğrenilen kadın daha sonra çocuğu ile birlikte ortadan kaybolurken ilginç olaydan geriye bu görüntüler kaldı.
(İK)

25.07.2017 15:26:15 TSI
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