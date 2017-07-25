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Bursa Mehter Takımı'ndan Kıbrıs çıkarması



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - KKTC Dış İşleri Bakanlığı tarafından adaya davet edilen Bursa Mehter Takımı adayı adeta tekrar fethetti.

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te Türk askerinin çıkarma yaptığı yer olan Alsancak, Yavuz Çıkarma plajında 19 Temmuz akşamı harekatın şehit ve gazilerini anmak için düzenlenen ve yaklaşık onbeş bin kişinin katıldığı Şafak Nöbeti'nde konser veren Bursa Mehter Takımı ada halkı tarafından ayakta alkışlandı.

20 Temmuz Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele katıldı. Buradaki törenlerde Bursa Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar Başbakan Yıldırım'ın duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Törenlerin son bölümünde yapılan kortej yürüyüşünde Kıbrıslılar Mehter marşlarına alkışları ile destek oldular.

Bursa Mehter Takımı son konserini Girne'de verdi. Mehter Takımı'nın seslendirdiği tüm marşlara eşlik eden Girne halkı mehter takımına ilgi gösterdi.

(UGR-MŞ)



25.07.2017 15:37:04 TSI

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