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Pazar yerlerinde denetim

25 Temmuz 2017 Salı, 15:38
Pazar yerlerinde denetim
Pazar yerlerinde denetim

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Emek Mahallesi Semt Pazarı'nda yer denetimi yaptı.
Ekipler, vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmeleri için gerçekleştirdikleri denetimler sırasında, pazarcı esnafının hijyen ve temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlerde, pazar esnafının kendine ait olan yerde tezgâh açıp açmadığının, esnafın oda ve güvenlik kaydı olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiren ekipler, esnafların evraklarının tam olup olmadığını da denetledi.
Yetkililer, denetimlerin Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan pazarlarda devam edeceğini belirtti.
(ÇAĞ-Y)

25.07.2017 15:41:08 TSI
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