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Restorasyonun yüzde 40'ı bitti



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan; Taşhan, Süleyman Paşa Medresesi ve Medrese Camisi'nin yüzde 40'ı tamamlandı.

Saathane Meydanı projesinin büyük bir bölümünü oluşturan, tarihi Taşhan, Süleyman Paşa Medresesi ve Camisi'nin restorasyon çalışmaları devan ediyor. Yaklaşık 5 milyon lira maliyeti olan restorasyon çalışmalarına geçen yıl başlanmıştı. Süleyman Paşa Medresesi ve Camisi'nin restorasyonu 2017 yılının sonlarına doğru, tarihi Taşhan'ın ise 2018'in başlarında bitirilmesi hedefleniyor.

Saathane Meydanı'nda restorasyon çalışması yapılacak diğer bir eser olan Şifa Hamamı'nın ise restorasyon proje çalışmaları devam ediyor.

(KA-SLH-Y)



25.07.2017 15:46:49 TSI

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