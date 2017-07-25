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İnönü'de 90 çocuğa şifalı doğal kaynak suyunda yüzme kursu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Pınarbaşı Havuzları'nda 7-15 yaş arası toplam 90 çocuğa yüzme kursu veriliyor.

Minikler, haftanın dört günü, dört mevsim 26 derece olan şifalı doğal kaynak suyunda iki uzman eğitmen eşliğinde yüzmeyi öğrenme fırsatı elde ediyorlar. Özel araçlarla kurs bölgesine getirilip yine evlerine bırakılan çocuklar, uygulamadan hayli memnun görünüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan uzman Fatih Ünal, "Çocuklarımız hevesli oldukları kadar da yetenekli. Kısa bir sürede çoğu öğrenci korkmadan tramplenden atlamaya bile başladı. Gençlerin spora yönlendirilmesi ve özellikle çocuk yaşta yüzmenin öğrenilmesi konusunda bu adımı atan ve ulaşım imkanı sağlayan başta Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Cihan Taktekin' e teşekkürlerimi sunarım" dedi.

(ÇAĞ-Y)



25.07.2017 15:47:37 TSI

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