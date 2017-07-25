YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'de 12-16 yaş arası gençler sanayi ile buluşuyor

Mersin'de 12-16 yaş arası gençler sanayi ile buluşuyor



MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) ortaklığında hazırlanan 'Yıldızlar Sanayide' projesiyle 12-16 yaş arası gençler sanayi ile buluşacak. Projeyle gençlerin, sanayi tesislerini tanımaları, üretilen ürünler hakkında fikir sahibi olmaları ve farklı meslekleri tanıyarak iş dünyasına bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

MTSO ve MTOSB'nin işbirliğinde düzenlenecek olan 'Yıldızlar Sanayide' yaz okulu projesiyle 12-16 yaş arasındaki gençler üretimle tanıştırılacak. Projeyle gençlere MTOSB'nin bünyesinde yer alan sanayi tesislerini tanıtmak, üretilen ürünler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve farklı meslekleri tanıyarak iş dünyasına bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje çerçevesinde, 31 Temmuz-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında 4 hafta sürecek ücretsiz yaz okulu düzenlenecek. Yaz okunla katılan gençler, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan elektrik-elektronik teknolojisi, gıda teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı olmak üzere 5 bölüme ait atölye ve laboratuvarlarda üretilen malzemelerin autocad, cad, solidworks gibi çizim teknikler, proje süreçleri ve üretim aşamalarını gözlemleyecek. Böylelikle gençlerin hangi meslek dalını kendilerine daha yakın gördükleri ortaya çıkartılacak. Ayrıca proje kapsamında gençlerin servis ve yemek gibi ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanacak.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, katılımın ücretsiz olduğu yaz okuluna kayıtların başladığı bildirildi. Başvuruların 27 Temmuz'da sona ereceği belirtilen açıklamada, "Daha fazla bilgi almak için okul@mtosb.org.tr adresine mail atılabilir ya da 0 (324) 676 44 64 telefon numarasını arayabilirsiniz" denildi.

(KYM-Y)



25.07.2017 15:59:14 TSI

NNNN

