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Cumhuriyet Meydanı'ndan Ali Dağı'na Teleferik Yapılacak

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:

- "Şehrimize gelen misafirlerimiz Cumhuriyet Meydanı'ndan Ali Dağı'na teleferikle ulaşacak"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 8. Ali Dağı Uluslararası Yamaç Paraşütü Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Cumhuriyet Meydanı'ndan Ali Dağı'na Teleferik Projesi çalışmalarına başladık" dedi.

Yarışmaya katılmak için çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılara başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Yamaç paraşütü için Ali Dağı gibi bir değerimiz var. Bugün dünyanın dört bir tarafından insanlarımız yamaç paraşütü için Ali Dağı'nı tercih ediyorlar. Hem Talas Belediyemiz hem de Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli yatırımları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Ali Dağı'na Teleferik Projesi çalışmalarına başladıklarını ifade eden Çelik, "Önümüzdeki günlerde çok daha farklı projemizi kamuoyuna duyuracağız. Bunlardan birisi Cumhuriyet Meydanı'ndan Ali Dağı'na Teleferik Projesi çalışmalarına başladık. Projemiz tamamlandığında şehrimize gelen misafirlerimiz Cumhuriyet Meydanı'ndan Ali Dağı'na teleferikle ulaşmış olacak. Bu projeleri tamamladığımız zaman Kayseri'yi daha fazla cazibe merkezi haline getirmiş olacağız. Yamaç paraşütü ve benzer etkinlikleri düzenleyerek Kayseri'nin uluslararası arenada önemini artıracak projelerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

(TB-AÖ-Y)



25.07.2017 16:02:07 TSI

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