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Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun ismi Edirne'deki köprüye verildi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne'ye yapılan yatırımlar hakkında müjdeler verdi. Akmeşe, Karaağaç Köprüsü'ne Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nün adının verildiğini söyledi.

Akmeşe düzenlediği basın toplantısında, Hıdır Baba Tabyası'nın 3 Ağustos'ta teşhir ve tanzim ihalesinin gerçekleşeceğini, yapımı devam eden kapalı yüzme havuzunun 29 Ekim'de açılacağını, Kırkpınar Er Meydanı'nın 2018 yağlı güreşlerine yetişeceğini, Enez-Keşan otoyolunun 2017 yatırım programına alındığını ve Karaağaç Köprüsü'ne Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü adı verildiğini duyurdu.

Akmeşe, Karaağaç Köprüsü'nün açılışının Başbakan Binali Yıldırım ile yapıldığını vurgulayarak, "Şu müjdeyi vereyim Karaağaç Köprüsü Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü olarak bakanlıktan onaylandı. Biz bu vesileyle Mehmet Müezzinoğlu'nu unutmayacağız. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Yani Karaağaç Köprüsü Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü oldu" dedi.



"Hıdır Baba Tabyası'nın ihalesi yapılacak"

Hıdır Baba Tabyası'nın rölöve çalışmalarının bittiğini açıklayan Akmeşe, "Restorasyonu bitmiş ve bakanımızın katılımıyla açılışını yapmıştık. Fakat burada rölöve çalışmaları devam etmekteydi 2 yıldır. Bu rölöve çalışmaları da bugün itibariyle bitmiş durumda. 3 Ağustos'ta teşhir ve tanzim ihalesini gerçekleştireceğiz. Gerçekten müthiş bir proje. Çok büyük bir yatırım. Edirne'nin turizmine önemli katkılar sağlayacak bir yatırım" ifadelerini kaydetti.

Hıdır Baba Tabyası'nın müze olarak kullanılacağını belirten Akmeşe, "3 Ağustos'ta bunun ihalesi yapılacak. Edirne'nin fethi olan 1361 yılından bugüne kadar Edirne'nin tarihi bir müzesi olarak başta Fatih Sultan Mehmet, 1. Murad ve Edirne Müdafi Şükrü Paşa olmak üzere bunlarla ilgili bir çok eser bu müzede sergilenecek. Bu müzeyle beraber Edirne'ye ziyaretlerin daha çok artacağını ve turizme katkı sağlayacağını düşünüyorum. Edirne Balkan Tarihi Müzesi'ni de Edirne'ye kazandıracağız, bunun için çok mutluluk duyuyorum" dedi.



"Kapalı yüzme havuzu 29 Ekim'de açılacak"

Kapalı yüzme havuzunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışının gerçekleşeceğini ifade eden Akmeşe, "Belki birçok farkında değil ama Edirne'ye muhteşem bir kapalı yüzme havuzu yapılıyor. Birçok kez bunu gündeme getirmemize rağmen pek yer almadı. Ama çok önemli bir proje. Büyük bir kısmı bitti. İnşallah 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda biz bu havuzu da bitirip Edirneliler'in hizmetine sunmak istiyoruz. Bu havuz Türkiye'nin en büyük havuzu. İçinde 3 havuz barındırıyor. Biri olimpik, biri yarı olimpik bir de ısınma havuzu olmak üzere. Burasının bin 500 seyirci kapasitesi var. Balkanlar'da ve Türkiye'de bir ilk. Bunun kimse Edirne'de farkında değil. Bunları da özellikle Edirnelilerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.



"Kırkpınar Er Meydanı 2018'e yetişecek"

Kırkpınar Er Meydanı'nın 2018 yağlı güreşlerine yetişeceğini kaydeden Akmeşe, "Geçen hafta Kırkpınar'ı tamamladık. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sayın bakanımız Edirne'ye geldiğinde Kırkpınar alanıyla ilgili de yenileme sözü vermişti. Biz sözlerimizi tutuyoruz. Bu sit alanı tabiki biliyorsunuz. Kolay bir proje değildi ama gerçekten hem biz hem belediye hem de bakanlığımız bu işte ciddi emekler verdik. Bu 2017 programına alındı. 45 milyonluk bir yatırım bu. Komple yenilenecek Kırkpınar alanı. Artık orası senede sadece 3 gün kullanılan bir alan olmayacak. 365 gün bu alanda etkinlikler olacak. Proje çalışmaları bitmek üzere. İnşallah 2018 güreşlerini de yeni alanda yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



"Enez-Keşan otoyolu da 2017 yatırım programına alındı"

Enez-Keşan otoyolunun da 2017 yatırım programına alındığını vurgulayan Akmeşe, "Geçen hafta sonunda Enez'deydik. 13 yıldan beri yapılmayan Enez Av ve Balık Festivali vardı. O festivale de katıldık. Enez Edirne'nin Saros'a açılan kapısı. Hem deniziyle hem de tabiatıyla müthiş bir ilçemiz. Çoktan beri beklediğimiz bir konu vardı. Enez-Keşan otoyolu da 2017 yatırım programına alındı. En kısa zamanda bu yola başlıyoruz. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar Enez hem doğalgaza kavuşacak hem de bu yol bitmiş olacak. Enez sadece 3 aylık gidip gelinen bir ilçemiz olmayacak" dedi.

Akmeşe son olarak, 7 belde ataması gerçekleştirerek yetkilendirme belgelerini teslim etti.

(EY-MK-Y)



25.07.2017 16:09:12 TSI

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