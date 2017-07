YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kastamonu'da Doğa Sporları Festivali yapılacak

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yapılacak olan Uluslararası Azdavay Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali ile Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın tanımı yapıldı.

Bir restoranda yapılan tanıtım toplantısına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Kastamonu Belediyesi Başkanı Tahsin Babaş, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık ile TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı. Azdavay, bu yıl 3'üncü kez yapılacak olan Uluslararası Azdavay Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesinin destekleri ile Azdavay Kaymakamlığı, Azdavay Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilecek festivalin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu'da bu tarz etkinliklerin yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Festivallerin eğlence dışında birleştirici özelliğine de dikkat çeken Vali Karadeniz, "Gençlerin bir araya gelip, kaynaşmaları noktasında, hele ki aynı ilde ve de ayrı ilçe ve illerde yaşayan hemşehrilerimiz bu tarz festivallerde bir araya gelmesi, birlik beraberliğimiz için büyük öneme sahiptir. Bu güzel organizasyon umarım diğer etkinliklerin yapılmasında da örnek teşkil eder. Günümüzde spor her kesimin faydalandığı önemli bir araç haline gelmiştir. Bütünleşmeyi sağlayıp, farktı kültürlerin tanınmasında önemli bir rol oynayan Spor Turizmi ile ilimizin birçok noktasına dikkat çekebiliriz. Festival ve Türkiye Şampiyonası sonucunda ilimize seyahat edecek insanlar ortak bir pazar oluşturacak. Bu da hem Kastamonu hem de etrafı için ayrı bir katma değer olacak. Ulusal düzeyde yapılan bu yarışmaların ve etkinliklerin, ilimizin tanıtımı ve duyurulması açısından etkili olacaktır. Azdavay Eko-Turizm açısından çok büyük fırsatları içerisinde bulunduran bir ilçemizdir. Dolayısıyla bu etkinliğin Azdavay'da yapılması ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

Festivalde yapılacak Süper Enduro GP yarışlarına değinen Vali Karadeniz, "Yarışçılar Azdavay'ı, halkımız da yarışları çok sevdi. Her sene daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu seneki yarışların bizim için farklı bir yanı da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden değerli Abana Belediye Başkanımız Rıdvan Oyar anısına yapılacak olması. İnşallah Rıdvan Başkanımızı bu vesileyle bir kere daha anacağız" diye konuştu.

Azdavay'da Suğla Yaylasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Azdavay Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali'nin 2014 yılında temellerinin atıldığını ve bu yıl 3'üncü kez düzenleneceğini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Bir şeyin temelini iyi atarsanız ancak o şekilde sürdürülebilir olur. Sürdürülebilir olması için temellerin iyi atılması gerekiyor. Bizde, bu organizasyon öncesi temellerin iyi atıldığına inanıyoruz. Elimizden geldiğince bu tür organizasyonlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehirde de bir takım programlar ve gösteriler olacak. Karaçomak Deresinde suyun akışına göre tersten gelen motosikletler güzel görüntüler oluşturur. Biz, bunu istiyoruz. Sizlerden böyle bir gösteri talep ediyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Meydanını tamamen boşaltıp burada da motosikletlerin bir gösteri yapmasını bekliyoruz. Yapılan gösterileri tarihi doku ile bütünleştirip böyle bir organizasyon yaparsanız bizlere en büyük desteği ve tanıtımı sunmuş olursunuz" şeklinde konuştu.

Festivale tüm Kastamonuluları davet ettiklerini aktaran Başkan Babaş, "Festivale ulaşım konusunda bizlerden bir talep olursa biz bunu da karşılayabiliriz. Yani talep olması durumunda Kastamonu'dan Azdavay Suğla Yaylasına Kastamonu Belediyesi olarak otobüs kaldırabiliriz. Bunun saatini ve tarihlerini belediye hoparlörümüzden ve basın aracılığımızla duyuralım. Gitmek isteyenleri hem götürüp hem de geri getirelim, bizde böyle bir katkı sağlayalım. Azdavay'da Suğla Yaylasında doğa bozulmadan çok güzel bir pist hazırlandı. Buradaki yarışlar dünya çapında ilgi görmeye başladı. Türkiye'nin her bölgesinden yarış için Azdavay'a gelenler oluyor. İnşallah bu yıl daha çok katılım olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azdavay yarışında dereceye giren sporculara Azdavay Belediyesi tarafından para ödülü verilecek. Superneduro GP ve Enduro Gençler (EG) sınıfının birincisine bin TL, ikincisine 600 TL ve üçüncüsüne de 400 TL para ödülü verilecek. Ayrıca Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Veteran (EV), Trial (ET) ve Enduro Kadınlar (EK) yarışın birincisine 800 TL, ikincisine 600 TL ve üçüncüsüne de 400 TL para ödülü verilecek.

