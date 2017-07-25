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Ordu'ya yeni sahil

- Altınordu ilçesinde sahil kordonunun genişletilmesinden sonra yapılan çalışmalar ortaya çıkmaya başladı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu sahilini genişletip yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hazırlanan Rusümat Parkı Sahil ve Rıhtım Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Ordu sahilini model olacak bir görünüme kavuşturacak projemizin rıhtım iskelesiyle İlk Adım Anıtı arasındaki kısmında hummalı çalışma sürdürüyoruz. Yürüyüş yolumuzun yüzde 70'i tamamlanırken, bisiklet ve koşu yolumuzun altyapı çalışmaları ise devam ediyor" dedi.



Yürüyüş yolun tamamlanmak üzere

Rıhtım Projesi ile ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Daha önce kaya parçalarıyla dolgusu yapılan alanın zeminini moloz dökerek düzgün hâle getirdik. Yürüyüş tretuvarı ve elektrik direklerinin sökülmesiyle birlikte yeni rekreasyon alanı oluşturmak için çalışmaların başlatıldığı alanda 2 şeritli bisiklet yolu, 3 şeritli koşu yolu, kordon dolaşım alanı ve merdiven oturma basamakları, dinlenme, oturma ve fonksiyon bandını içeren ağaç altı oturma birimleri, bisiklet parkı, sergi alanı, çocuk oyun alanı ve spor alanı yer alacak. Projemizde şu an yürüyüş yolunun yüzde 70'i tamamlanırken, bisiklet ve koşu yolunun alt yapısı hazırlanıyor. Denize bakan kısımda oluşturacağımız seyir birimleri (3 basamaklı niş) ve terasın yüzde 70'i de tamamlandı. Mevcut iskele üzerinde yaptığımız düzenleme çalışması devam ederken, denizden 90 m içeride yeni çelik konstrüksiyon iskelenin kurulumu yapıldı ve ahşap döşeme çalışmalarına da geçilecek" şeklinde konuştu.



Aydınlatma yerden olacak

Projenin tamamında su, kanalizasyon ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "Alt yapısı tamamlanan projemiz kapsamında yeşil alanları sulamak için hat çekiliyor. Aydınlatma alt yapısı tamamlanmış olup, tüm aydınlatmalar yerden spotlar aracılığıyla sağlanacak. Aydınlatma elemanları da proje sona erdiğinde takılacak" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



25.07.2017 16:11:23 TSI

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