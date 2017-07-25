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Başkan Uyan'dan yollara son teknoloji dokunuşu

25 Temmuz 2017 Salı, 16:10
Başkan Uyan'dan yollara son teknoloji dokunuşu
Başkan Uyan'dan yollara son teknoloji dokunuşu

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın yapımını hızlandırdığı yol çalışmaları için belediye araçları arasına eklediği son teknolojik özelliklere sahip 1 adet kombine satıh asfalt kaplama aracı çalışmalara başladı.
Günde yaklaşık 8 kilometre yol yapımı kapasitesine sahip araç mahallelerde çalışmalara başladı. Altyapısı tamamlanan yollarda sıcak asfalt yapımı devam ederken, henüz doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapısı tamamlanamayan yollarda tozu engellemek için satıh kaplama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Belediye Başkanı İbrahim Uyan, belediye tarafından sorumluluk alanlarında bulunan mahallelere daha hızlı, etkili yol yapım bakım ve onarımı hizmetini sunmak için alınan kombine satıh asfalt kaplama aracı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni aracımız üzerinde aynı anda bitüm ve mıcır malzemesi bulunduracak. Bu işlemi daha önce iki ayrı araçla yapıyorduk. Yeni aracımızla asfalt sathi kaplama çalışmalarını daha hızlı bitireceğiz. Ekiplerimiz ilçemize bağlı mahallerimizin yollarında meydana gelen deformasyonların bakım ve onarımlarına iş programı çerçevesinde hiç ara vermeden devam edecek. Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için bütçemizin imkanları çerçevesinde teknolojik araçları bünyemize katmaya devam edeceğiz" dedi.
Uyan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yakuplu Mahallesi'nde satıh kaplama aracı ile yapmış olduğu çalışmayı Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarı ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Uyan çalışmaların tüm ilçe genelinde yapılacağını ve en kısa sürede ilçede yapılmamış yol kalmayacağını belirtti.
Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Geçmiş yönetimlerin yapmadığı çalışmalar mahallemize yapılmaya başlandı. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Uyan'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" İfadelerini kullandı.
(HLD-MK-Y)

25.07.2017 16:12:08 TSI
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