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Niksar Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi yaşlılara evde temizlik hizmeti



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Niksar Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak 'Evde Temizlik Hizmeti' sunuyor.

Niksar Belediyesi, bir sosyal belediyecilik hizmeti olarak 65 yaş ve üzeri maddi durumu iyi olmayan, yalnız yaşayan ve yardıma muhtaç vatandaşlara 'Evde Temizlik Hizmeti' vererek önemli bir sosyal belediyecilik hizmetine imza atıyor. Evde Temizlik Hizmeti kapsamında yaşlı insanların evlerinde yerlerin silinmesi, cam ve tozlanan yerlerin silinmesi, bulaşıkların yıkanması gibi hizmetler veriliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"İhtiyaç sahibi yaşlı insanlarımıza her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evde Temizlik Hizmetimiz de bunlardan biri. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Bu hizmetlerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan evde temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin 0850 633 0660 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri bildirildi.

(SÖZ-UY-Y-)



25.07.2017 16:17:42 TSI

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