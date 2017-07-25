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Şahinbey yeni sosyal tesise kavuştu

25 Temmuz 2017 Salı, 16:32
Şahinbey yeni sosyal tesise kavuştu
Şahinbey yeni sosyal tesise kavuştu

(Fotoğraflı)

Gaziantep (İHA) - Şahinbey Belediyesi hızla gelişen Akkent Mahallesi'ne yeni yapılan Akkent Sosyal Tesisi'nin çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmak için hazır hale getirdi.
Yaklaşık 5000 metrekare alan üzerinde camisi ve parkı ile birlikte Akkent Mahalle sakinlerine hizmet verecek olan sosyal tesiste bay-bayan taziye evi ve eğitim sınıfları bulunuyor.
Şahinbey İlçesi'nde önemli projelere imza atan ve mesai saati gözetmeden çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesine yapılan sosyal tesisin hem taziye evi hem de sosyal tesis olarak hizmet vereceğini belirtti.
"Ne istediysek yaptı"
Akkent Mahalle Muhtarı Fikret Dalkılıç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı başarılı çalışmalarla birlikte Şahinbey İlçesinin çehresinin değiştiğini ifade ederek, "Allah Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan razı olsun. Kendisinden ne istediysek bizi hiç geri çevirmeyerek, mahallemize hizmet getirdi. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana Şahinbey İlçesi'nin çehresini değiştirdi. Yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni yollar ve parklarla vatandaşlarımıza yaşanılabilir alanlar sundu. Başkanımıza mahallem ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

25.07.2017 16:34:04 TSI
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