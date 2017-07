YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekkeköy'e ikinci hanımlar konağı

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılan ikinci hanımlar konağı binasının inşaatı hızla yükseliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilçedeki yediden yetmişe herkesi kucakladıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz Kutlukent bölgemizde yapmış olduğumuz dört katlı hanımlar konağımızın ardından şimdide Aşağıçinik bölgemize her türlü donanıma sahip dört katlı bir hanımlar konağı kazandırıyoruz. 1 milyon 600 bin lira ihale bedeli olan Aşağıçinik Hanımlar Konağımızın inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah bu yılsonuna kadar hanımlar konağımızı tamamlayarak hizmete açacağız. Bu binamız yaklaşık 3 bin 500 metre karelik bir alan üzerine inşa ediliyor ve toplam dört kat olup, inşaat alanı 1100 metre kareden oluşuyor. Hanımlar konağımızın içerisinde kurs odaları, fitness salonu, çocuk oyun alanı, bayanların her türlü toplantı ve günlerini yapacakları salonları ve kafeterya yer alacak. Bu binamızda bayanlar birçok aktivitenin yanında her türlü eğitim ve kurslardan ücretsiz yararlanabilecekler. Yine bayanlar özel gün ve toplantılarını da bu Hanımlar konağımızda yapabilecekler" dedi.



Konak önünde kır düğün salonu olacak

Aşağıçinik Hanımlar Konağının Kutlukent Hanımlar Konağından biraz daha farklı fiziki ve işlevsel özellikler barındırdığını söyleyen Başkan Togar, "Kutlukent Hamınlar Konağımızdan farklı olarak Aşağıçinik Hanımlar Konağı binamızın önünde bulunan 3 bin metrekarelik alanı kır düğün salonu yapıyoruz. Açık alanda gerçekleştirilecek düğün, kına, nişan, sünnet ve daha birçok eğlence gibi organizasyonlarda kullanılacak kır düğün salonu ilçemizde de bir ilk olacak. Bu tesisimiz ilçemizde vatandaşlarımız tarafından açık alanda her hangi bir eğlence ve organizasyon için en seçkin ve en beğenilen aranılan yer haline gelecek. Aşağıçinik bölgemizde düğünlerin tamamı evlerin önünde açık alanda yapılıyor. Daha önceki yıllarda bu düğünlerde atılan silahlar sonucu birçok vatandaşımız yaralandı veya hayatını kaybetti. Artık düğünlerde silah atılmıyor ama böyle bir tesisi burada faaliyete geçirdiğimizde düğünlerde ve tüm eğlencelerde her yönde güvenlik de sağlanmış olacak. Yine kır düğün salonumuz ilçemizde açık alanda düğün ve eğlence yapmak isteyen herkes için cazip uygun ve güzel bir imkan olarak yeni bir alternatif hakkı sunmuş olacak" şeklinde konuştu.

