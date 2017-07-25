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Ayvalık'ta Müftü Tosun ve MEB Müdürü Bahadır'dan Şefkatli Ellere ziyaret



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile İlçe Müftüsü Orhan Tosun; Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Derneğin Sosyal Marketi'nde gerçekleşen ziyarette; yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Fatma Cavlı, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İlçede yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına adeta Hızır gibi yetişmesi nedeniyle halkın 'Fatma Anne' olarak nitelendirdiği Başkan Cavlı, sosyal çalışmaları sırasında kendilerine en büyük desteği Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile Belediye Başkanı Rahmi Gençer'den geldiğini hatırlatarak, "Bu çalışmalarımız sırasında özellikle ihtiyaç sahibi yoksul ailelerin öğrencilerine ulaşabilmemizde de gerçek desteği Sayın Güner Bahadır'dan aldık. Bunun yanı sıra da Müftümüz Sayın Orhan Tosun da göreve başladığı kısa sayılabilecek süre içerisinde bizlerin yardımına koştuğumuz kanser hastalarımızın vefatlerinin ardından gereken dini işlemlerde tam destek verdi. Allah her ikisinden de razı olsun." dedi.

(SS)



25.07.2017 16:35:37 TSI

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