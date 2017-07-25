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ŞUSKİ yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi

25 Temmuz 2017 Salı, 16:45
ŞUSKİ yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi
ŞUSKİ yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa kent merkezinde kanalizasyon hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Kentleşmeyle birlikte mevcut ihtiyacı karşılamak için Şanlıurfa genelinde yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarının yanı sıra bir yandan da eskiyen ve deforme olan hatları yenileyerek alt yapıda eksiklikleri gideriyor. Döşenen yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hatları ile mevcut bölgelerde alt yapı sorununun önüne geçilerek kent genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın tüm yerleşim yerlerinin eksik kalan altyapı ihtiyaçları doğrultusunda projeler ve planlamalar gerçekleştiren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim bölgelerinde yer alan cadde ve sokaklarda kanalizasyon hattı döşeyerek, vatandaşların altyapı konusunda yaşadıkları sıkıntılara çözüm getiriliyor.
(Şİ-SD-Y)

25.07.2017 16:46:36 TSI
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