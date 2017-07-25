YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ŞUSKİ yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi

ŞUSKİ yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa kent merkezinde kanalizasyon hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentleşmeyle birlikte mevcut ihtiyacı karşılamak için Şanlıurfa genelinde yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarının yanı sıra bir yandan da eskiyen ve deforme olan hatları yenileyerek alt yapıda eksiklikleri gideriyor. Döşenen yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hatları ile mevcut bölgelerde alt yapı sorununun önüne geçilerek kent genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın tüm yerleşim yerlerinin eksik kalan altyapı ihtiyaçları doğrultusunda projeler ve planlamalar gerçekleştiren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim bölgelerinde yer alan cadde ve sokaklarda kanalizasyon hattı döşeyerek, vatandaşların altyapı konusunda yaşadıkları sıkıntılara çözüm getiriliyor.

(Şİ-SD-Y)



25.07.2017 16:46:36 TSI

NNNN

