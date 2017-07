YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muşlu kadınlar Almanya'da staj yaptı

MUŞ (İHA) - Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Değerler Değişiyor, Kadınlar Üretiyor' projesi kapsamında işsiz kadınlar Almanya'ya götürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı Otoritesinin 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı' çağrısında Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bin 200 proje arasında kabul edilen 'Değerler Değişiyor, Kadınlar Üretiyor' projesinde çalışmalar devam ediyor. Projeyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mesleki eğitim yoluyla işgücüne katılımı arttırarak, işsizliğin azaltılmasının hedeflendiği proje kapsamında kentte 25-40 yaşları arası olan işsiz kadınların mesleki beceri ve girişimciliklerini arttırmak, iş piyasasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, kurumun ve ortaklarının kapasitesini attırmanın hedeflendiği belirtildi. Projedeki hedef grubun Muş merkez, Hasköy ve Korkut ilçelerindeki 25-40 yaş arası 210 işsiz kadın olduğunun belirtildiği açıklamada, "Projemiz kapsamında merkezde 8 kurs, Hasköy ilçesinde 3 kurs ve Korkut ilçesinde 3 kurs olmak üzere toplamda 14 kurs açılmış olup eğitimler tamamlanmıştır. Bu eğitimlere 210 kursiyer katılmıştır. Muş merkezde kadın üst giysileri dikimi, aşçı çırağı, saça kalıcı ve geçici şekil verme, bilgisayar destekli muhasebe ve sekreterlik olmak üzere 8 kurs, Korkut ilçesinde kadın üst giysileri dikimi, aşçı çırağı ve saça kalıcı ve geçici şekil verme olmak üzere 3 kurs ve Hasköy ilçesinde kadın üst giysileri dikimi, aşçı çırağı ve saça kalıcı ve geçici şekil verme olmak üzere 3 kurs olmak üzere toplamda 14 kurs açılmıştır. Her kursa 15 kursiyer katılmıştır. Kursa katılan her kursiyere eğitimlere katıldığı her gün için 6 Euro cep harçlığı verilmiştir. Projeyle kursiyerlerimizin iş piyasasına katılımı sağlandı. Şu an için 2 kursiyerimiz kendi işini kurdu. 21 kursiyerimiz bir iş yerinde çalışmaya başladı" denildi.

Proje kapsamında açılan kurslara katılan kursiyerlerin tamamının 25-40 yaş arası işsiz bayanlardan oluştuğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projemiz bu noktada eğitimde cinsiyet eşitliğine önem vererek kadınların eğitim hayatına katılmalarına katkı sunmuştur. Kurslarımızda dezavantajlı gruplara öncelik tanınmıştır. Bu kurslara 6 engelli kursiyer, eşi vefat eden 3 kişi, eşi cezaevinde olan 2 kişi, babası vefat eden 6 kişi, eşinden boşanan 3 kişi katılmıştır. Toplamda 20 kursiyerimiz dezavantajlı kişilerden oluşmuştur. Yine merkez, Korkut ve Hasköy ilçelerinde 25-40 yaş arası 205 kursiyere 32 saatlik KOSGEB ile işbirliği kapsamında girişimcilik belgesi verildi. Eğitimlere katılan tüm kursiyerlerimiz merkez, Korkut ve Hasköy ilçelerinde bulunan iş yerlerinde eğitim gördükleri alanla ilgili 80 saatlik staj eğitimini başarıyla tamamlamışlardır."

Proje kapsamında Almanya gezisi düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Projemizin diğer bir ayağı ise başarılı kursiyerlerin yurtdışı stajına gönderilmesi faaliyeti kapsamında Proje Koordinatörü Abdulselam Er öncülüğünde, Almanya'nın Dorsten şehrinde 9-22 Temmuz 2017 tarihleri arasında 2 hafta, 80 saatlik staj programı başarılı bir şekilde tamamlandı. Staj programı Muş Mesleki Eğitim Merkezi, Korkut Halk Eğitim Merkezi ve Hasköy Halk Eğitim Merkezinden 14 kursiyer ve 5 proje personelinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar staj eğitimlerinin sonucunda sertifikalarını törenle aldılar. Bu projeyle kursiyerlerimizin; mesleki becerileri arttı, özgüven duygusu gelişti, sosyal ve iletişim becerileri gelişti, girişimcilik ruhu gelişti, mesleki motivasyonları arttı, farkındalık duygusu gelişti, ailelerin ekonomik gücü arttı, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sundu, kadınların iş piyasasına katılımları sağlandı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sundu" ifadeleri kullanıldı.

