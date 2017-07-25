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BEÜ Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına rekor başvuru



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Her yıl Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanını ve başvuru sayısını arttıran Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (BEÜ) ilgi, bu başvuru döneminde rekor sayıya ulaştı. 19 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında dünyanın farklı birçok ülkesinden toplam 11 bin 027 yabancı uyruklu öğrenci sisteme internet üzerinden başvurdu.

BEÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Murat İnce; "Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularını 19 Haziran tarihinden bu yana online olarak aldık. 23 Temmuzda da başvurular sona erdi. 11 bin 027 başvuru; dünyanın dört bir yanından yabancı uyruklu öğrencinin üniversitemize olan yoğun ilgisinin bir neticesi. Ve bu rekor başvuru, üniversitemizin uluslararasılaşması için yapılan çalışmaların olumlu ve önemli bir göstergesi. 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasındaki titiz bir değerlendirme sürecinin ardından; 701 lisans, 585 önlisans öğrencisi olmak üzere toplam 1286 yabancı uyruklu öğrenci üniversitemizde eğitim almaya hak kazanacaktır. Eylül ayı itibariyle, yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerle birlikte, üniversitemizde 2000 dolaylarında yabancı uyruklu öğrencinin eğitim alacağını öngörmekteyiz" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



25.07.2017 16:55:47 TSI

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