Edremit Körfezi'nde termometreler 40 dereceye çıktı
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Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit Körfezinde termometreler 40 dereceye çıktı. Sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelerine sığındı.
Balıkesir'in tatil beldelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde mevsim normallerinin 3- 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar serinleyebilmek için gölgelik alanları tercih etti.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'te vatandaşlar, ağaçlık alanların yoğun olduğu parkları serinlemek için tercih etti.
(EME)
25.07.2017 16:57:57 TSI
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