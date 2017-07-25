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Başkan Ekinci çalışmaları inceledi



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, rutin mahalle gezileri kapsamında son olarak Direkli, Dedeosman ve Mance mahallelerini ziyaret etti.

Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, rutin olarak gerçekleştirdiği mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Ekinci mahalle ziyaretleri kapsamında hem vatandaş ve esnafla görüşüyor hem de Eyyubiye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor. Başkan Ekinci son olarak Direkli, Dedeosman ve Mance mahallelerine ziyarette bulundu. Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Direkli Mahalle Muhtarı Mustafa Kestop'u ziyaret eden Başkan Ekinci, yol çalışmalarını inceledi. Eyyubiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmasını inceleyen Başkan Ekinci, merkez ve kırsal ayırımı yapılmadan çalışmaların her bölgede eşit mesafede yürütüldüğünü söyledi. Muhtar Mustafa Kestop da mahallelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Mahalle ziyaretleri hakkında açıklama yapan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Direkli Mahalle muhtarımızla birlikte incelemede bulunuyoruz. Burada daha önce imara açılan yerler vardı. Özellikle kilitli parke noktasında eksiklikler vardı. Burada 8 sokağın kilitli parke çalışması bitti. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan döşendi. Yeni gelişen yerlerde altyapı sorunları da mevcut. Bunların giderilmesi konusunda gördüğünüz gibi ekiplerimiz sahada çalışıyor. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyduklarını hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Şehir büyüyor, ilçe büyüyor. Şehir büyüdükçe bu tarz sıkıntılar yaşanacak. Bizler de bu ihtiyaçlar neyse bunları yerine getirme konusunda tüm ekiplerimizle beraber sahadayız, çalışıyoruz" dedi.

Muhtar Kestop da Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür ederek, "Belediye Başkanımızın da arz ettiği şekilde biz mahallemizin muhtarlığı olarak belediyemizle koordineli çalışıyoruz. Biz mahallemizin ihtiyaçlarını belediyemize bildiriyoruz. Başkanımız, başkan yardımcımız, birim müdürlerimiz ile koordineli bir şekilde çalışıp mahallemizin sorunlarını çözüm noktasında nihai karara varıyoruz. Mahallemizde yapılmakta olan çalışmalardan dolayı başkanımıza ve tüm ekibe ben mahallelim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Şİ-SD-Y)



25.07.2017 17:15:54 TSI

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