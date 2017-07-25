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Üniversite öğrencileri barınmada sorun yaşamayacak



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi gerek hızlı gelişim süreci gerekse de artan öğrenci sayısı ile tercih edilen üniversiteler arasında olan Adıyaman Üniversitesi barınma konusunda da öğrenciler zorluk yaşamayacak.

Kent merkezinde 3, Kahta ve Besni ilçelerinde birer tane olmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adıyaman Yurt Müdürlüğüne bağlı toplam 5 yurt bulunuyor.

Toplamda 6 bin 766 yatak kapasitesine sahip olan yurtlar, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesini tercih edecek olan öğrencileri bekliyor. Adıyaman Yurdu, Safvan Bin Muattal Kız Yurdu, Veysel Karani Erkek Yurdu, Kahta Yurdu ve Besni Yurdu olmak üzere 5 yurtta barınma imkanı bulacak olan öğrenciler ayrıca sinema salonu, berber-kuaför, ayakkabı tamircisi, terzi, lokanta, kantin gibi hizmetlerden KYK yurtlarında faydalanabiliyorlar.

Üniversitesi merkez külliyesi bitişiğindeki Adıyaman Yurdu ve ilçelerde bulunan yurtlara kayıt için 255 TL depozito ve aylık 190 TL istenirken Safvan Bin Muattal ve Veysel Karani Yurtları için ise 315 TL depozito ve aylık 230 TL ödenmesi gerekiyor.

(CK-SD-Y)



25.07.2017 17:16:40 TSI

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