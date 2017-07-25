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Üniversite öğrencilerine verilen hizmetlerde sınır yok



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi, öğrencilerinin daha rahat bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi adına gerçekleştirdiği yatırımlarda sınır tanımıyor.

Sosyal gerekse de kültürel alanda yapılan yatırımlar Adıyaman Üniversitesi daha yaşanılabilir bir alan haline getirirken özellikle sportif ve kültürel anlamdaki yatırımlar göze çarpıyor.

Üniversite geniş ve ferah ortamlarda eğitim sunmaya özen gösterirken öğrencilerinin ders dışı zamanlarında da külliyede vakit geçirebilmeleri imkanı veriyor. Geniş çimlik ve ağaçlık alanlar, oturma ve dinlenme alanları, şelale ve fıskiyeli havuzları ile doğal yaşamla bütünleşmiş alanlarıyla öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Öğrencilerin sabahları derse aç karnına girmemesi için sabah 07:00 ile 08:30 saatleri arasında çorba ikramı yapan üniversitesi, bunun yanı sıra öğrenci butiği projesi ile de maddi imkanı zayıf olan öğrencilere giysi yardımı yapıyor. Adıyaman Üniversitesi ayrıca sağlıklı bir nesil için de ücretsiz olarak diyetisyen, sağlık ve psikolog hizmetleri de sunuyor. Bunlar haricinde ikinci öğretimde eğitim gören özellikle kız öğrenciler için akşamları yurtlara servis hizmeti sağlıyor. Sportif, kültürel, barınma ve yemek anlamında da çeşitli avantajlar sunan üniversitede öğrenciler aradıkları tüm hizmetlere ulaşabiliyor.

İlk defa 2015 yılında başlatılan hizmet ile ikinci öğretimde eğitim alan kız öğrencilerin akşamları dersten geç saatte çıktıklarında güvenli bir şekilde yurtlarına ulaşabilmesi imkanı sunuyor. Dört sefer halinde yapılan servisler 21.30, 21.50, 22.10 ve 22.35 saatlerinde hizmet veriyor.

Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapan öğrenci butiği MİNYAMAN çarşısında bulunuyor. Akademik ve idari çalışanlarının yanı sıra giyim mağazası ve tekstil fabrikalarının da katkıda bulunabildiği öğrenci butiği, temiz, kullanılabilir durumdaki her türlü kıyafet, ayakkabı, çanta ve aksesuarları toplayıp temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmesi amacını taşıyor.

(CK-SD-Y)



25.07.2017 17:21:16 TSI

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