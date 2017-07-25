YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altıeylül'e prestij caddesi

Altıeylül'e prestij caddesi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi Bahçelievler Mahallesi Çevre Eğitim Parkı önünde bulunan cadde yeniden yapılacak, 2 kilometrelik çalışma 1 Ağustos'ta başlayacak ve bu bölge Altıeylül Belediyesinin prestij Caddesi olacak

Altıeylül Belediyesi, Karesi Caddesi ve Düzgün Sokak üzerinde gerçekleşecek olan çalışma ile ilgili olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Cadde üzerinde projeyi yerinde inceledi, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte değerlendirmede bulundu. 1 Ağustos'ta start alacak olan çalışma 1 ay içerisinde tamamlanacak.

Altıeylül İlçesinin Prestij Caddesi olacak olan cadde üzerinde bisiklet yolu olacak, kaldırımlar tekrardan yenilenecek, görme engelli vatandaşlara uygun yapılacak, sokak lambaları, yeraltı çöp konteynerleri ve otopark cepleri de caddeye renklendirecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Prestij Caddesi ile ilgili açıklama yaparak, "Bahçelievler Mahallesi Çevre Eğitim Parkı önündeki caddeyi Prestij Caddesi yapacağız. Önce hafriyat işleri yapılacak, asfalt ve kaldırımlar komple kaldırılacak, daha sonra cadde yeniden yapılacak. 2 kilometrelik çalışma içerisinde kaldırımlar, bisiklet yolları, araçların geçebileceği şekilde ciddi bir proje var. Çalışma 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve 1 ay içerisinde bitecek. Hedefimiz Altıeylül'ü güzelleştirmek, insanların huzur ve konfor içerisinde yaşamalarını sağlamak. Çalışma bittikten sonra bu bölgeye çok değer katacak. Sahada da yerinde inceleme yaptık. Projelerin üzerinde değerlendirmede bulunduk" dedi.

(HT



25.07.2017 17:33:05 TSI

NNNN

