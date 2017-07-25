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Bulanık'ta fizik tedavi ünitesi açıldı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Devlet Hastanesi bünyesinde 16 yatak kapasiteli 'Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi' hizmete açıldı.

Açılışa Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fatih Dölek, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ile sağlık çalışanları katıldı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin açılış kurdelesini kesen Vali Aziz Yıldırım; teknik imkanların ve binaların hastaları iyileştirmek ve mutlu etmek için yeterli olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının güler yüz, tatlı dil ve iyi muamele göstermesi gerektiğini söyledi. 100 yatak kapasiteli yeni Bulanık Devlet Hastanesinin son derece modern bir imkana sahip olduğunun altını çizen Vali Yıldırım, "Hastanemiz son derece modern bir imkana kavuştu. Esas olan unsur, sağlık çalışanlarının güler yüz, tatlı dil ve iyi muamelesidir. Bu bakımdan hastanemizin çalışanlarının bu fiziki imkanlar çerçevesinde hastalarımıza hizmet verirken güler yüz, tatlı dil ve iyi muameleyi de esas edinmeleri gerektiğini burada tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek ise, Bulanık Devlet Hastanesinin bölgede birinci olan bir hastane olduğunu belirterek, "Bugün çok güzel hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. Malazgirt ve Bulanık ilçesi, 170 bin nüfusa sahip olan ilçedirler. Onun için Bulanık Devlet Hastanesinde fizik tedavi ünitesini, Sayın Valimiz Aziz Yıldırım ve kurum amirlerinin katılımı ile halkın hizmetine açtık. Fizik tedavi üniteleri kurduk, burada dört ve beş ay olan fizik tedavi bekleme süresi olan günüleri aynı güne indirmeyi hedefliyoruz. Hastalarımıza aynı gün tedavi uygulamaktır. Ayrıca evde yaşlı ve yatalak olan hastalarımıza da fizik tedavi uygulayacağız. Bulanık Devlet Hastanesinde fizik tedavi doktorumuz mevcut olup, 15 kişilik bir ekiple bu bölgenin fizik tedavi hizmetini yürütmektedirler. Bunun yanında fizik tedavi rehabilitasyon merkezini ve yeni doğan ünitesini de Bulanık halkının hizmetine açtık. Bulanık ilçesi, Muş'un en büyük ilçesi olduğu için hastanemiz bünyesinde yeni doğan ünitesini de hizmete sunduk. Yoğun bakım ünitesinde tedavi için gerekli bütün araç gereçleri temin edilerek faaliyette başladı" diye konuştu.

Açılışı sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevgi Başpınar'dan ünite ile ilgili detaylı bilgiler aldı.

(MSA-Y)



25.07.2017 17:54:03 TSI

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