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Kaymakam Kızıltoprak okul müdürleri ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene'de görev yapan okul müdürleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Geçen yılın değerlendirmesi ve 2017 - 2018 eğitim - öğretim yılı için planlamaların yapıldığı toplantıya Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kurban ve Şube Müdürü Serhat Gürsöz de katıldı. Toplantıda öğrenciler TEOG, YGS ve LYS sınavlarındaki başarılarının artırılmasına yönelik hedefler belirlendi. Bunun yanı sıra okullardaki güvenlik tedbirleri kapsamında kameraların kontrollerinin yapılması, eksikliklerin giderilmesi, madde bağımlılığı mücadele komisyonu tarafından sık sık öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapılması kararlaştırıldı.

(SŞ-Y)



25.07.2017 18:42:38 TSI

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