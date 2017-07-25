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Sahte nüfus cüzdanı ile kredi çekmeye çalışan şüpheli yakalandı



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir banka şubesine başkası adına düzenlenen sahte kimlikle kredi başvurusunda bulunan şüpheli banka görevlilerinin dikkati sonucu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu'da bir kişi önceki gün bir bankanın Kazımiye Mahallesi'ndeki şubesine F.Ö. adına düzenlenmiş olan sahte nüfus cüzdanı ile kredi başvurusunda bulundu. Kimlik belgesini inceleyen banka görevlileri şüphe üzerine polise haber verdi. Gerçek adının M.A. olduğu tespit edilen şahsın üzerinde F.Ö.'ye ait sahte nüfus cüzdanı ve F.Ö. adına düzenlenmiş kredi kartı ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri M.A. adlı şüpheliyi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. M.A.'nın ifadesinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(SŞ-Y)



25.07.2017 18:43:22 TSI

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