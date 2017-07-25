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Yeni itfaiye müfrezesi ile Yuntdağı'na müdahale hızlanacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yuntdağı bölgesindeki Osmancalı Mahallesinde yapımı devam eden Osmancalı İtfaiye Müfrezesi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Yuntdağı'ndaki bağlantı yolları üzerine konuşlandırılan itfaiye müfrezesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede bulunan mahallere acil afet durumlarında daha hızlı müdahalede bulunulacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, il genelinde yapılan itfaiye amirliği ve itfaiye müfrezelerinin hizmete başlamasıyla, meydana gelebilecek yangın ve afet durumlarına en kısa sürede müdahale edilmesi imkanına kavuşacak. Yuntdağı bağlantı yolları üzerine konuşlandırılan ve tamamlanmasının ardından tüm bölgeye hizmet vereceğini duyuran İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, devam eden inşaat çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Gül'e Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gürhan İnal eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde vatandaşların can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Gül, "Yuntdağı bölgesinde yeni bir itfaiye müfrezesine ihtiyaç vardı. Bu bölgede çalışmalarımıza hızla başladık. Kısa sürede inşaatı tamamlayarak Yuntdağı bölgesine 7 gün 24 saat hizmet verecek yeni müfreze binamızı hizmete alacağız" diye konuştu.

(SC-Y)



25.07.2017 18:53:02 TSI

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