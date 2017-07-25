ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni itfaiye müfrezesi ile Yuntdağı'na müdahale hızlanacak

25 Temmuz 2017 Salı, 18:51
Yeni itfaiye müfrezesi ile Yuntdağı'na müdahale hızlanacak
Yeni itfaiye müfrezesi ile Yuntdağı'na müdahale hızlanacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yuntdağı bölgesindeki Osmancalı Mahallesinde yapımı devam eden Osmancalı İtfaiye Müfrezesi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Yuntdağı'ndaki bağlantı yolları üzerine konuşlandırılan itfaiye müfrezesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede bulunan mahallere acil afet durumlarında daha hızlı müdahalede bulunulacağı belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, il genelinde yapılan itfaiye amirliği ve itfaiye müfrezelerinin hizmete başlamasıyla, meydana gelebilecek yangın ve afet durumlarına en kısa sürede müdahale edilmesi imkanına kavuşacak. Yuntdağı bağlantı yolları üzerine konuşlandırılan ve tamamlanmasının ardından tüm bölgeye hizmet vereceğini duyuran İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, devam eden inşaat çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Gül'e Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gürhan İnal eşlik etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde vatandaşların can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Gül, "Yuntdağı bölgesinde yeni bir itfaiye müfrezesine ihtiyaç vardı. Bu bölgede çalışmalarımıza hızla başladık. Kısa sürede inşaatı tamamlayarak Yuntdağı bölgesine 7 gün 24 saat hizmet verecek yeni müfreze binamızı hizmete alacağız" diye konuştu.
(SC-Y)

25.07.2017 18:53:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Güvençer, küçük sporcularla buluştu
YEREL

VALİ GÜVENÇER, KÜÇÜK SPORCULARLA BULUŞTU
Manisa BBSK'da bir başarı da okçuluktan
YEREL

MANİSA BBSK'DA BİR BAŞARI DA OKÇULUKTAN
Manisa Büyükşehir Belediyesi sera kurup fidan üretecek
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERA KURUP FİDAN ÜRETECEK
Başkan Kayda: &quot;Salihli'ye fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN KAYDA: "SALİHLİ'YE FAKÜLTE KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
Her şey çocukların sağlığı için
YEREL

HER ŞEY ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN
Şehzadeler'e estetik aydınlatma
YEREL

ŞEHZADELER'E ESTETİK AYDINLATMA
Başkan Kayda'dan şenlik teşekkürü
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN ŞENLİK TEŞEKKÜRÜ
Türkiye'ye örnek olacak Tarım Köy Projesi vatandaşlara anlatıldı
YEREL

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK TARIM KÖY PROJESİ VATANDAŞLARA ANLATILDI
MAGİDER, Manisalı üreticilerle OSB'deki fabrikaları buluşturdu
YEREL

MAGİDER, MANİSALI ÜRETİCİLERLE OSB'DEKİ FABRİKALARI BULUŞTURDU
Yunusemre Belediyespor'dan yeni transfer
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR'DAN YENİ TRANSFER
Gördes arıtma tesisi takdir topladı
YEREL

GÖRDES ARITMA TESİSİ TAKDİR TOPLADI
Selendi'nin su taşkını sorunu ortadan kalkıyor
YEREL

SELENDİ'NİN SU TAŞKINI SORUNU ORTADAN KALKIYOR
Salihli'de palmiyeler taşınıyor
YEREL

SALİHLİ'DE PALMİYELER TAŞINIYOR
Salihli'de arazi yolları yenileniyor
YEREL

SALİHLİ'DE ARAZİ YOLLARI YENİLENİYOR
Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ