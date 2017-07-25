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Yuvada kalan 3 çocuk erkekliğe ilk adımı attı



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Çocuk evlerinde kalan Mustafa ve İbrahim Çiydem ile İbrahim Adem Coştu isimli 3 çocuk Karabük Valiliği önderliğinde düzenlenen sünnet şöleniyle erkekliği ilk adımlarını attılar.

Karabük Valiliği önderliğinde Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Kaymakamlığı iş birliğiyle çocuk evlerinde kalan Mustafa ve İbrahim Çiydem ile İbrahim Adem Coştu için sünnet töreni düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi'ne bağlı Aslanlar SAKEM'de düzenlenen sünnet şölenine, Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tiryaki, İl Müftüsü Halil Bektaş, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz ve davetliler katıldı.

Aslanlar SAKEM bahçesindeki programda SAKEM bağlama kursu öğretmeni Ömer Günday tarafından çalınan oyun havaları ve SAKEM müzik kursu öğrencileri tarafından hazırlanan şarkılarla erkekliğe adım atan çocuklar gönüllerince eğlenirken Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, çocuk evlerinde kalan Mustafa ve İbrahim Çiydem ile İbrahim Adem Coştu'yu oyun havalarında yalnız bırakmadı.

Protokol üyelerinin hediyelerini vermelerinin ardından program sona erdi.

(SOD-YE-Y)



25.07.2017 19:36:46 TSI

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