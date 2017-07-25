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İzzet Paşa Mahallesine 5 Milyon TL yatırım



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi, İzzet Paşa mahallesinde asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mahallenin büyük bölümünde asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanmıştı. Mahallede, asfalt kaplama çalışmalarının tamamlanmasıyla altyapı ve üstyapısı tamamlanmış sorunsuz mahallelerden biri olacak.

İzzet Paşa Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Daha önce söz verdiğimiz gibi hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmıyoruz. İzzet Paşa Mahallesinde asfalt çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Mahallede, asfalt kaplama çalışmalarının tamamlanmasıyla altyapı ve üstyapısı tamamlanmış sorunsuz mahallelerden biri olacak. Biz vatan için bayrak için millet için yola çıktıktık ve bu mihval üzerende devam ediyoruz. İzzet Paşa mahallesine 5 Milyon TL yatırım yaptık. Çalışmalarımız daha önce planladığımız gibi devam ediyor. 24 ayar Erzincan için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İzzet Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeter ise "Halka hizmet hakka hizmet ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy'a mahalle halkı adına teşekkür ediyorum. Başkanımız, 50 yıldır hizmet görmeyen İzzet Paşa mahallesinde gönülleri fetih etti onun her zaman yanındayız." Dedi.

(FG-AA-Y)



25.07.2017 20:44:44 TSI

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