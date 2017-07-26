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AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Mobil Uygulama Geliştiriyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:08
AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Mobil Uygulama Geliştiriyor
AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Mobil Uygulama Geliştiriyor
- Öğrenciler Daha İkinci Sınıftayken Akıllı Telefon, Tablet ve Giyilebilir Elektronik Cihazlar İçin Mobil Uygulama Geliştiriyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, mobil uygulama geliştiriyor.
Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine, diğer tüm üniversitelerden farklı olarak, daha ikinci sınıfta iken "Mobil Programlama" dersi veriliyor.
"Mobil Programlama" dersi kapsamında akıllı telefon, tablet ve giyilebilir elektronik cihazlar için uygulama geliştirmeyi öğrenen öğrenciler, 14 haftalık bir eğitim sonunda mobil teknolojiler konusunda tecrübe kazanıyor. Böylece öğrenciler, ikinci sınıfta yaz stajlarında birçok sektörün ihtiyacını karşılayan mobil uygulamalar geliştiriyor.
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Kuran yaptığı açıklamada, günümüzde yazılım sektöründe en çok rağbet gören alanlardan birinin mobil uygulama alanı olduğunu söyledi.
Bu nedenle öğrencilere diğer üniversitelerden farklı olarak "Mobil Programlama" dersi verdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Kuran, bu dersi daha ikinci sınıftan itibaren verdiklerini vurguladı.
Kuran, Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin böylelikle mobil uygulama geliştirmeyi öğrenerek kariyerlerinde hızlı bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.
(AÖ-Y)

26.07.2017 09:10:07 TSI
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