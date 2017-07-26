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Aydın Veteriner Hekimler Odasının suni tohumlama kurslarına ilgi artıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen ve yurt genelinden büyük ilgi gören suni tohumlama kurslarının 2017 Temmuz dönemi başarıyla tamamlandı.

Aydın Veteriner Hekimler Odası'nın 2012 yılında başlattığı suni tohumlama kursları Türkiye genelinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son 5 yılda yaklaşık 20 kez tekrarlanan kurslara, Türkiye'nin değişik birçok ilinden 400'ü aşkın veteriner hekim katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni ve takibiyle süren kurslarda Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Barbaros Tuncer, Doç. Dr. Umut Taşdemir ve Doç. Dr. Serhat Büyükleblebici dönüşümlü olarak eğitim veriyor.

Her seferinde 20 veteriner hekimin katıldığı suni tohumlama kurslarının sonuncusu 17-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Barbaros Tuncer tarafından kursiyelere suni tohumlamanın incelikleri ve başarı şansını artırma yöntemleri anlatıldı. Kursiyerlerin belgelerini almasıyla sona eren eğitimin gelen yoğun talepler üzerine önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.

Düzenledikleri suni tohumlama kurslarına yoğun ilgi olduğunu kaydeden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, "Aydın Veteriner Hekimleri Odası tarafından 17- 21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen suni tohumlama kursumuz başarıyla tamamlandı. Kurs eğitmeniz Doç . Dr. Pürhan Barboros Tuncer'e teşekkür eder ve kursa katılan veteriner hekimlerimize meslek yaşamlarında başarılar dileriz. İhtiyacı ve talepleri karşılayabilmek amacıyla önümüzdeki yıllarda da bu projeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Projenin Aydın'ın tanıtım ve turizmine olumlu katkı sağlamış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Büyük çoğunluğu diğer illerden gelen kursiyerlerimiz ilimizin ekonomisine de canlılık getirdi" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



26.07.2017 09:12:09 TSI

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