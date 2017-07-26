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Aydın bir çınarını daha kaybetti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın en yaşlı fertleri arasında yer alan asırlık çınar İbrahim Kömürcüoğlu 102 yaşında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacoren Mahallesinde yaşayan asırlık çınar İbrahi Kömürcüoğlu kıvrak zekası ve bölgedeki Yörük ve celeplerin piri olarak tanınıyordu. Bir asrı geride bırakan İbrahim Kömürcüoğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu.

İbrahim Kömürcüoğlu, öğlen namazı sonrası Karacören Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(MB-Y)



26.07.2017 09:25:25 TSI

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