YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jandarmadan kaybolan inek alarmı

Jandarmadan kaybolan inek alarmı



(Fotoğraflı)



Bekir Öztürk

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesinde kaybolan inek için jandarma arama operasyonu başlattı.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı İsmailbeyli köyünde Ahmet Yıldız tarafından otlatılan 4 inek bir süre sonra kayboldu. Bölgede arama yapan aile, 5 saat süren çabalarına rağmen sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan aramalar neticesinde kaybolan inekler İsmailbeyli köyü yakınında bir arazide bulunarak, aileye teslim edildi. Ahmet Yıldız, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(BÖ-OK-Y)



26.07.2017 09:44:29 TSI

NNNN

