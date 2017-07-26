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Jandarmadan kaybolan inek alarmı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:42
Jandarmadan kaybolan inek alarmı
Jandarmadan kaybolan inek alarmı

(Fotoğraflı)

Bekir Öztürk
GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesinde kaybolan inek için jandarma arama operasyonu başlattı.
Giresun'un Görele ilçesine bağlı İsmailbeyli köyünde Ahmet Yıldız tarafından otlatılan 4 inek bir süre sonra kayboldu. Bölgede arama yapan aile, 5 saat süren çabalarına rağmen sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan aramalar neticesinde kaybolan inekler İsmailbeyli köyü yakınında bir arazide bulunarak, aileye teslim edildi. Ahmet Yıldız, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
(BÖ-OK-Y)

26.07.2017 09:44:29 TSI
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