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15. Ahşap Tekne ve Yat Festivali'ne büyük ilgi



(Fotoğraflı)



Umut Şaldırdak

BARTIN (İHA) - Kurcaşile Belediyesi 15. Ahşap Tekne ve Yat Festivali büyük ilgi gördü.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kültür Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen festival Kurcaşile liman alanında yapıldı. Festivalin açılışına Festivale Bartın il Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ve çok sayıda Kurucaşile halkı katılım sağlarken festival büyük ilgi gördü.

Festivalde sahne alan ünlü sanatçı Ramazan Çelik söylediği birbirinden güzel parçalarıyla Kurcaşile halkına unutulmaz bir akşam yaşatırken etkinliğe katılan vatandaşlar festivalde katkısı olan herkese teşekkür etti.

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26.07.2017 12:37:39 TSI

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