Mut'ta trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Hasan Çetin
MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düşen otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ergin yönetimindeki 70 E 9922 plakalı otomobil, Fakırca Mahallesi Mut Ermenek karayolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü Ali Osman Erğin, araçta bulunan Emine Erğin ve 10 günlük bebek yaralandı. Ambulans ile Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
(HSÇ-Y)
26.07.2017 12:39:55 TSI
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